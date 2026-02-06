Делегация Общественного совета при Минобороны РФ посетила военный госпиталь в Сокольниках

Члены Общественного совета при Министерстве обороны России во главе с председателем Совета, главредом «МК» Павлом Гусевым встретились с участниками СВО, которые проходят лечение в филиале № 1 (7-й Центральный военный клинический авиационный госпиталь) госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко. Как рассказал общественникам начальник госпиталя, полковник медслужбы Владимир Лин, с начала СВО госпиталь стал лечит наших бойцов, получивших ранения. В основном это рядовые солдаты. По словам Владимира Лина, со второй половины прошлого года поток раненых стал уменьшаться, и сегодня свободные койки есть. Делегация Общественного совета при МО РФ встретились с проходящими лечение военнослужащими. Члены Совета ответили на вопросы, предложили помощь в решении некоторых проблем. К военным обратились председатель Совета Павел Гусев, генералы Рафаэль Тимошев и Николай Бойко, вице-президент издательства «Просвещение» Никита Гололобов. С военнослужащими пообщался Герой России, член Совета Общероссийской организации «Офицеры России» Александр Головашкин. Свои стихи раненым прочитал участник СВО, старший лейтенант Сергей Лобанов. Бойцам стихи понравились. Общественники передали бойцам изданные при содействии Общественного совета при Минобороны РФ книги «Герои нашей Родины» и подарки.