Ролик японского премьера собрал более 100 миллионов просмотров за девять дней

Видеоролик премьер-министра Японии Санаэ Такаити стал рекордсменом японского сегмента YouTube, набрав более 100 миллионов просмотров менее чем за десять дней. Об этом сообщает РИА Новости, изучив статистику канала правящей Либерально-демократической партии.
30-секундное видео под названием «Послание председателя Такаити: сделаем Японский архипелаг сильным и процветающим» было опубликовано 26 января — накануне официального старта предвыборной кампании перед выборами в нижнюю палату парламента, назначенными на 8 февраля. В ролике глава правительства под ритмичный бой барабанов говорит о необходимости перемен и призывает к решительным действиям ради будущего страны.
Динамика просмотров оказалась беспрецедентной. Уже 2 февраля число просмотров превысило 74 миллиона, на следующий день достигло 90 миллионов, а днём 4 февраля ролик преодолел отметку в 100 миллионов. По состоянию на утро 6 февраля счётчик показал 130,43 миллиона просмотров.
Для сравнения, видеоматериалы партии «Сансэйто», активно использующей социальные сети в политической агитации, за тот же период собрали чуть более 48 миллионов просмотров. Недавно созданный оппозиционный блок «Альянс центристских реформ» набрал около одного миллиона.
YouTube-канал Либерально-демократической партии существует с 2007 года, однако ни одно из размещённых ранее видео не демонстрировало сопоставимых показателей.
Стремительный рост просмотров вызвал активное обсуждение в японских соцсетях. Часть пользователей высказывала предположения о возможном использовании значительных рекламных бюджетов, несмотря на действующий в Японии законодательный запрет на платную онлайн-агитацию. В самой ЛДП комментариев по поводу происхождения статистики не последовало.
Отмечается, что видеопослание Такаити обошло по темпам набора просмотров даже самые популярные музыкальные клипы. Так, клип дуэта Yoasobi на песню «Idol» достиг отметки в 100 миллионов просмотров за 36 дней, что японские СМИ тогда называли «легендарным результатом». Видео на песню «Iris Out» исполнителя Кэнси Ёнэдзу потребовало для этого 73 дня.
