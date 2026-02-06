Ролик японского премьера собрал более 100 миллионов просмотров за девять дней

Отмечается, что видеопослание Такаити обошло по темпам набора просмотров даже самые популярные музыкальные клипы. Так, клип дуэта Yoasobi на песню «Idol» достиг отметки в 100 миллионов просмотров за 36 дней, что японские СМИ тогда называли «легендарным результатом». Видео на песню «Iris Out» исполнителя Кэнси Ёнэдзу потребовало для этого 73 дня.