Захарова с иронией ответила главе МИД Финляндии на слова об угрозе со стороны России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Финляндии Элины Валтонен, назвавшей Россию «хронической угрозой» для Евросоюза. По словам дипломата, такие высказывания являются не оценкой внешней политики, а о внутренних проблемах западных политиков.
«Это признание в том, что у них хроническая проблема — аллергия, фобия и панические атаки вместе взятые», — высказалась глава МИД России.
Представитель МИД России с иронией пожелала финской стороне выздоровления.
Ранее Элина Валтонен заявила, что Россия якобы на протяжении долгого времени представляет угрозу для безопасности ЕС. Она также отметила, что Евросоюз намерен взять на себя больше ответственности в вопросах собственной безопасности и продолжить поддержку Украины.
KP.RU писал, что в Хельсинки правительство не делает попыток наладить отношения с Москвой. Напротив, Финляндия активно работает над их разрывом. Захарова говорила, что в нынешней ситуации восстановить связи с Финляндией нереально.