Захарова с иронией ответила главе МИД Финляндии на слова об угрозе со стороны России

Ранее Элина Валтонен заявила, что Россия якобы на протяжении долгого времени представляет угрозу для безопасности ЕС. Она также отметила, что Евросоюз намерен взять на себя больше ответственности в вопросах собственной безопасности и продолжить поддержку Украины.