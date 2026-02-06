В России оценили риски ядерной войны после отказа США от продления ДСНВ

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений прекратил действие по истечению 5 февраля 2026 года. В Кремле уже выразили сожаление в связи с истечением срока действия ДСНВ. А в МИД заявили, что Россия готова к мерам для купирования угроз. Тем не менее, по данным Axios, Россия и США близки к продлению ДСНВ.