Однако США находятся в менее выгодном положении по сравнению с Россией в гипотетической ядерной гонке, поскольку утратили многие компетенции в создании ракетно-ядерного вооружения и вынуждены опираться на устаревшие системы. Тем не менее, слишком сильное сокращение ядерных вооружений создаёт опасную иллюзию возможности победы в ограниченной ядерной войне, например, за счёт систем ПРО, хотя умеренное увеличение развёрнутых боеголовок, наоборот, снижает риски конфликта.
«Возможность перехода к ядерной войне зависит не от количества ядерных вооружений, а от безумия политиков или складывающейся оперативно-стратегической обстановки», — цитирует доктора военных наук kp.ru.
Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений прекратил действие по истечению 5 февраля 2026 года. В Кремле уже выразили сожаление в связи с истечением срока действия ДСНВ. А в МИД заявили, что Россия готова к мерам для купирования угроз. Тем не менее, по данным Axios, Россия и США близки к продлению ДСНВ.
