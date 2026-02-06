Ричмонд
В России оценили риски ядерной войны после отказа США от продления ДСНВ

США отказываются от продления Договора СНВ-3 из-за роста ядерного потенциала Китая, который не связан подобными ограничениями, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. По его мнению, Вашингтон, считая Пекин главным конкурентом, не хочет сковывать себя договорами в условиях, когда КНР свободно наращивает арсенал.

Источник: Life.ru

Однако США находятся в менее выгодном положении по сравнению с Россией в гипотетической ядерной гонке, поскольку утратили многие компетенции в создании ракетно-ядерного вооружения и вынуждены опираться на устаревшие системы. Тем не менее, слишком сильное сокращение ядерных вооружений создаёт опасную иллюзию возможности победы в ограниченной ядерной войне, например, за счёт систем ПРО, хотя умеренное увеличение развёрнутых боеголовок, наоборот, снижает риски конфликта.

«Возможность перехода к ядерной войне зависит не от количества ядерных вооружений, а от безумия политиков или складывающейся оперативно-стратегической обстановки», — цитирует доктора военных наук kp.ru.

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений прекратил действие по истечению 5 февраля 2026 года. В Кремле уже выразили сожаление в связи с истечением срока действия ДСНВ. А в МИД заявили, что Россия готова к мерам для купирования угроз. Тем не менее, по данным Axios, Россия и США близки к продлению ДСНВ.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

