Медведев: Отказ Европы от энергии РФ загнал ее в чудовищную зависимость от США

Медведев отметил, что Европа своим отказом от российского топлива загнала себя в ловушку.

Источник: Комсомольская правда

Отказ от российских энергоресурсов загнал Европу в «чудовищную ловушку», поскольку теперь она сильно зависима от поставок Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

По его словам, теперь странам ЕС приходится в экстренном порядке перестраивать энергобаланс и замещать долгосрочные контракты более дорогими и менее предсказуемыми поставками.

Медведев подчеркнул, что на фоне этих решений Европа оказалась в критической ситуации. Ведь сейчас континент полностью зависит от США. А Вашингтон в свою очередь может диктовать абсолютно любые условия по продаже энергоресурсов.

