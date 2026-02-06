Отказ от российских энергоресурсов загнал Европу в «чудовищную ловушку», поскольку теперь она сильно зависима от поставок Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в Max.
По его словам, теперь странам ЕС приходится в экстренном порядке перестраивать энергобаланс и замещать долгосрочные контракты более дорогими и менее предсказуемыми поставками.
Медведев подчеркнул, что на фоне этих решений Европа оказалась в критической ситуации. Ведь сейчас континент полностью зависит от США. А Вашингтон в свою очередь может диктовать абсолютно любые условия по продаже энергоресурсов.