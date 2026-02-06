Зачем глава МИД Швейцарии прилетел в Москву

Темы переговоров
О чем пойдет речь на встрече Лаврова, Кассиса и Синирлиоглу, сообщили в МИД РФ. На сайте ведомства говорится, что основной темой переговоров станут способы преодоления «нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ». В ведомстве уточнили, что кризис был вызван действиями западных стран, которые использовали организацию в собственных интересах, в том числе для развязывания антироссийской истерии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что глава российского ведомства намерен затронуть вопрос восстановления «нормальной деятельности ОБСЕ в трех измерениях безопасности — военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном».
В заявлении ОБСЕ в целях визита также заявляется тема урегулирования украинского кризиса. Кроме того, стороны могут обсудить участие организации в помощи при достижении «справедливого и прочного мира», уточняет РИА Новости.
В расписании рабочей поездки Кассиса и Синирлиоглу Москва значится после Киева. Представители ОБСЕ уже посетили украинскую столицу, где встретились с лидером страны Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
Что известно о планах главы ОБСЕ
Швейцария занимает пост председателя ОБСЕ с 1 января 2026 года. В 2025 году деятельностью организации управляла Финляндия. Финский министр иностранных дел Элина Валтонен выступала против диалога с российскими властями. Кассис занимает противоположную позицию, пишет RTVI.
Швейцарская немецкоязычная ежедневная газета Tages-Anzeiger считает, что глава МИД Кассис планирует вывести ОБСЕ «из состояния забвения». По утверждению аналитиков издания, амбиции нового руководителя организации связаны с урегулированием украинского конфликта и, возможно, с участием в контроле за соблюдением договоренностей о прекращении огня. Газета также высказала предположение, что Кассис намерен способствовать нормализации отношений США и Ирана.
ОБСЕ ранее не участвовала в переговорах по разрешению украинского кризиса, но ее представители присутствовали до марта 2022 года на украинской территории. В 2022 году МИД России оценил деятельность сотрудников ОБСЕ как противоправную: миссия скрывала военные преступления ВСУ и намеренно дискредитировала ополчение Донецка и Луганска. Стали известны факты предоставления наблюдателями организации данных для корректировки ВСУ по позициям в ЛНР и ДНР.
Мнения экспертов
Эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов называет визит в Россию главы МИД Швейцарии «безусловно важным событием». В интервью RTVI он напомнил, что Швейцария стояла во главе ОБСЕ в 2014 году, когда стартовал кризис в отношениях Москвы и Киева.
Эксперт добавил, что в отличие от ряда других стран, председательствующих в организации, Швейцария является нейтральной страной, которая не входит в состав ЕС или НАТО, поэтому способна свободно формировать позиции в рамках урегулирования кризиса на Украине. Он уточнил, что, несмотря на выход России из Совета Европы в 2022 году, Москва осталась в составе ОБСЕ, хоть и высказывала в адрес организации критические замечания. Так, постоянный представитель России в ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РБК в январе 2025 года заявил, что организация «провалила тест на эффективность» на Украине, поэтому включение ее в число участников формулы по итогам соглашений между Киевом и Москвой в качестве наблюдателей «лишено смысла».
«Тем не менее, есть основания полагать, что Россия все-таки рассчитывает на то, что ОБСЕ сможет сыграть какую-то роль в воссоздании или в создании новой системы европейской безопасности после завершения нынешнего конфликта», — объяснил Андрей Кортунов.
Политолог Юрий Самонкин полагает, что основной целью визита представителей ОБСЕ в Россию является восстановление контактов с Кремлем и обсуждение вопросов украинской повестки.
По мнению Самонкина, существенных результатов переговоры не принесут, но сам визит опровергнет утверждение ряда стран о международной изоляции России. Эксперт допустил, что Кассис, как глава МИД, также может продвигать инициативу по возвращению Швейцарии статуса площадки для переговоров.