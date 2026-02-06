Зачем глава МИД Швейцарии прилетел в Москву

Эксперт добавил, что в отличие от ряда других стран, председательствующих в организации, Швейцария является нейтральной страной, которая не входит в состав ЕС или НАТО, поэтому способна свободно формировать позиции в рамках урегулирования кризиса на Украине. Он уточнил, что, несмотря на выход России из Совета Европы в 2022 году, Москва осталась в составе ОБСЕ, хоть и высказывала в адрес организации критические замечания. Так, постоянный представитель России в ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РБК в январе 2025 года заявил, что организация «провалила тест на эффективность» на Украине, поэтому включение ее в число участников формулы по итогам соглашений между Киевом и Москвой в качестве наблюдателей «лишено смысла».