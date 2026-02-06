Продвигающиеся в Сумской области российские подразделения выбили украинских боевиков из села Поповка под Краснопольем, сообщил в пятницу связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
«В результате решительных наступательных действий штурмовые подразделения 34 гв. омсбр (горной), сломив сопротивление 119 и 122 обр ТРО, полностью овладели населенным пунктом Поповка Краснопольского района», — говорится в публикации.
В минувший вторик канал сообщил, что оборона ВСУ на территории Краснопольского района начала сыпаться. Появилась информация о случаях бегства украинских боевиков позиций на данном участке под давлением российских войск.
Стало известно о прорыве подразделений РФ в расположенное неподалеку от Поповки село Покровка со стороны населенного пункта Колотиловка. Также сообщалось о продвижении российских военных на территории Сумского и Глуховского районов.