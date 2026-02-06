Власти США и Венесуэлы задержали ближайшего соратника Мадуро

Ранее аргентинский судья официально направил запрос в США об экстрадиции президента Венесуэлы Николаса Мадуро для дачи показаний по делу о нарушениях прав человека. Отмечается, что судебный запрос был оформлен в соответствии с действующим Договором об экстрадиции между Аргентиной и США от 10 июня 1997 года.