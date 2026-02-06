Госкомвоенпром планирует расширить спектр ракет для «Полонеза»

Итоговое заседание коллегии Госкомвоенпрома проходит в пятницу в Минске.
Пантус отметил, что в Беларуси совершенствованию отечественной РСЗО уделяют большое внимание.
«Любой вид оружия рано или поздно необходимо модернизировать, в том числе, и до “Полонеза” дошел черед. Эта работа сегодня продолжается, мы в самом ближайшем будущем планируем расширить спектр ракет, которые могут быть использованы из данного комплекса», — сказал он.
По словам председателя, сегодня все страны, которые занимаются ракетостроением, уделяют особое внимание помехозащищенности ракет, так как средства радиоэлектронной борьбы очень динамично развиваются.
Беларусь также продолжает работу в этом направлении.
Он добавил, что в самое ближайшее время будет принята очередная программа по развитию ракетостроения в республике. Ее планируют утвердить в первом квартале 2026-го.
«Полонезы» приняли на вооружение в 2016 году, с тех пор РСЗО уже пережила модернизацию. Система установлена на шасси белорусского предприятия МЗКТ.
Первая версия РСЗО способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, а вот у модернизированной версии — «Полонез-М» — дальность стрельбы составляет 290 километров.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что комплексы нужно совершенствовать.