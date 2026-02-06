Ричмонд
Госкомвоенпром планирует расширить спектр ракет для «Полонеза»

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Реактивную систему залпового огня продолжат модернизировать, планируется, что будет расширен спектр используемых ракет, заявил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Итоговое заседание коллегии Госкомвоенпрома проходит в пятницу в Минске.

Пантус отметил, что в Беларуси совершенствованию отечественной РСЗО уделяют большое внимание.

«Любой вид оружия рано или поздно необходимо модернизировать, в том числе, и до “Полонеза” дошел черед. Эта работа сегодня продолжается, мы в самом ближайшем будущем планируем расширить спектр ракет, которые могут быть использованы из данного комплекса», — сказал он.

По словам председателя, сегодня все страны, которые занимаются ракетостроением, уделяют особое внимание помехозащищенности ракет, так как средства радиоэлектронной борьбы очень динамично развиваются.

Беларусь также продолжает работу в этом направлении.

Он добавил, что в самое ближайшее время будет принята очередная программа по развитию ракетостроения в республике. Ее планируют утвердить в первом квартале 2026-го.

«Полонезы» приняли на вооружение в 2016 году, с тех пор РСЗО уже пережила модернизацию. Система установлена на шасси белорусского предприятия МЗКТ.

Первая версия РСЗО способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, а вот у модернизированной версии — «Полонез-М» — дальность стрельбы составляет 290 километров.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что комплексы нужно совершенствовать.

