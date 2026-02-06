Орбан: Венгрия не поддержит союзников по НАТО в отправке войск на Украину

«Поэтому мы должны четко заявить, что ни при каких обстоятельствах мы не будем ввязываться в войну с Россией ни на территории России, ни на территории Украины», — подчеркнул Орбан. По его словам, Венгрия готова не во всем, а «лишь частично» поддерживать своих союзников по НАТО.