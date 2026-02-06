Орбан: Венгрия не поддержит союзников по НАТО в отправке войск на Украину

БУДАПЕШТ, 6 февраля. /ТАСС/. Венгрия не поддержит действия союзников по НАТО, если они примут решение об отправке своих войск на Украину, потому что это будет означать войну с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя в утренней программе радиостанции Kossuth недавнее выступление генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте.
Выступая 3 февраля в Верховной раде Украины во время визита в Киев, Рютте утверждал, что вооруженные силы «коалиции желающих» появятся на украинской территории сразу после заключения мирного соглашения с Россией. По его словам, они будут находиться на земле, на море и в воздухе.
«Дело не только в словах генерального секретаря НАТО, но и в письменных соглашениях между Францией и Великобританией» об отправке войск на Украину, сказал Орбан. Он отметил, что таким образом Запад рассчитывает предоставить Киеву гарантии безопасности, хотя это, напротив, создает угрозу конфликта с Россией.
«Русские говорят каждый день: не делайте этого, потому что солдаты западных стран станут военной целью, если войдут на территорию Украины», — напомнил премьер. По его мнению, «это означает, что европейская армия, европейские солдаты будут воевать против русских на территории Украины».
«Поэтому мы должны четко заявить, что ни при каких обстоятельствах мы не будем ввязываться в войну с Россией ни на территории России, ни на территории Украины», — подчеркнул Орбан. По его словам, Венгрия готова не во всем, а «лишь частично» поддерживать своих союзников по НАТО.