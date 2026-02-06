Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отказал дезертиру из России в убежище в Казахстане

Астана. 6 февраля. КазТАГ — Суд в Астане отказал в предоставлении статуса беженца российскому дезертиру Евгению Коробову, бежавшему в 2023 году в Казахстан, передает КазТАГ.

Источник: Freepik

«Казахстан на уровне первой судебной инстанции признал правомочным отказ в предоставлении убежища российскому дезертиру Евгению Коробову, не желавшему участвовать в агрессии против Украины. В сентябре 2025 года в предоставлении статуса беженца Коробову отказали в управлении занятости и социальных программ. В ведомстве заявили, что не считают “обоснованными опасения Коробова стать жертвой преследования в России по какому-либо признаку, включая политические убеждения”, — сообщает КМБПЧ с ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщают Радио Свобода и «Настоящее время», Коробов и Ассоциация российских дезертиров «Прощай, оружие!» не согласны с решением суда.

Правозащитник Артур Алхастов, представляющий в суде интересы Коробова, считает, что он «является политически преследуемым за отказ от несения службы» и «заслуживает международной защиты».