Суд отказал дезертиру из России в убежище в Казахстане

«Казахстан на уровне первой судебной инстанции признал правомочным отказ в предоставлении убежища российскому дезертиру Евгению Коробову, не желавшему участвовать в агрессии против Украины. В сентябре 2025 года в предоставлении статуса беженца Коробову отказали в управлении занятости и социальных программ. В ведомстве заявили, что не считают “обоснованными опасения Коробова стать жертвой преследования в России по какому-либо признаку, включая политические убеждения”, — сообщает КМБПЧ с ссылкой на Радио Свобода.