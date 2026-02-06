Суд отказал дезертиру из России в убежище в Казахстане

«Казахстан на уровне первой судебной инстанции признал правомочным отказ в предоставлении убежища российскому дезертиру Евгению Коробову, не желавшему участвовать в агрессии против Украины. В сентябре 2025 года в предоставлении статуса беженца Коробову отказали в управлении занятости и социальных программ. В ведомстве заявили, что не считают “обоснованными опасения Коробова стать жертвой преследования в России по какому-либо признаку, включая политические убеждения”, — сообщает КМБПЧ с ссылкой на Радио Свобода.
Как сообщают Радио Свобода и «Настоящее время», Коробов и Ассоциация российских дезертиров «Прощай, оружие!» не согласны с решением суда.
Правозащитник Артур Алхастов, представляющий в суде интересы Коробова, считает, что он «является политически преследуемым за отказ от несения службы» и «заслуживает международной защиты».