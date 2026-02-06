Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дешевая пропаганда»: политолог о заявлении Трампа о разработке нового ДСНВ

Президент США Дональд Трамп предлагает такие вещи, которые, скорее всего, невыполнимы. Об этом заявил политолог Константин Блохин в интервью Новостям Mail. Так эксперт прокомментировал высказывание Трампа о разработке нового соглашения с Россией по стратегическим вооружениям взамен прекратившего действие ДСНВ.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Выглядит это как дешевая пропаганда, чтобы обвинить других в срыве нового СНВ.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

США посылают сигнал, что готовы садиться за стол переговоров, но со своими условиями, поясняет политолог. Скорее всего, в их числе будет присоединение Китая к новому СНВ. При этом Вашингтон знает позицию Пекина, нежелающего становиться участником такого соглашения из-за несопоставимости ядерных потенциалов стран.

США также хотят ограничить российское технологическое развитие в области в области гиперзвукового оружия. Сегодня РФ является лидером в этой сфере, а все остальные догоняющими сторонами. Надо ли нам идти на такое самоограничение в условиях сложных отношений с Западом — это вопрос.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Вероятность заключения нового СНВ крайне мала, считает политолог. Он также указывает на негативное отношение к подобным соглашениям представителей республиканской партии в США. Эксперт пояснил, что республиканская верхушка рассматривает такие договоры как ограничения американских возможностей по проецированию мощи в мире.

Ранее Дональд Трамп предложил разработать соглашение с Россией по стратегическим вооружениям на замену истекшего СНВ-3. При этом он сказал, что США продолжают наращивать военный потенциал до «невиданных уровней».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше