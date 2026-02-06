«Дешевая пропаганда»: политолог о заявлении Трампа о разработке нового ДСНВ

Выглядит это как дешевая пропаганда, чтобы обвинить других в срыве нового СНВ.
США посылают сигнал, что готовы садиться за стол переговоров, но со своими условиями, поясняет политолог. Скорее всего, в их числе будет присоединение Китая к новому СНВ. При этом Вашингтон знает позицию Пекина, нежелающего становиться участником такого соглашения из-за несопоставимости ядерных потенциалов стран.
США также хотят ограничить российское технологическое развитие в области в области гиперзвукового оружия. Сегодня РФ является лидером в этой сфере, а все остальные догоняющими сторонами. Надо ли нам идти на такое самоограничение в условиях сложных отношений с Западом — это вопрос.
Вероятность заключения нового СНВ крайне мала, считает политолог. Он также указывает на негативное отношение к подобным соглашениям представителей республиканской партии в США. Эксперт пояснил, что республиканская верхушка рассматривает такие договоры как ограничения американских возможностей по проецированию мощи в мире.
Ранее Дональд Трамп предложил разработать соглашение с Россией по стратегическим вооружениям на замену истекшего СНВ-3. При этом он сказал, что США продолжают наращивать военный потенциал до «невиданных уровней».