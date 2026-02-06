Ричмонд
Лавров заявил об угрозе саморазрушения ОБСЕ

Лавров: ОБСЕ подошла к реальной угрозе саморазрушения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подошла к реальной угрозе своего саморазрушения, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Не буду даже подробно останавливаться на примерах того, как ОБСЕ оказалась в нынешней ситуации глубочайшего кризиса, подошла к реальной угрозе саморазрушения», — сказал он на переговорах с действующим председателем ОБСЕ, начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом и генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

При этом министр отметил, что его разговор с прибывшими в Москву представителями ОБСЕ будет вынужденно касаться глобальных процессов, негативно влияющих на организацию.

