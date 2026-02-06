Лавров заявил об угрозе саморазрушения ОБСЕ

«Не буду даже подробно останавливаться на примерах того, как ОБСЕ оказалась в нынешней ситуации глубочайшего кризиса, подошла к реальной угрозе саморазрушения», — сказал он на переговорах с действующим председателем ОБСЕ, начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом и генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.