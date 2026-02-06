Лукашенко проводит совещание с руководством правительства Беларуси 6 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 6 февраля, во Дворце Независимости проводит совещание с руководством правительства Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Ключевыми темами совещания у главы государства стали контроль и ответственность. В частности, речь идет про институт управляющих в процедурах урегулирования неплатежеспособности, а также про проект указа, касающегося обеспечения выплаты заработной платы и вознаграждений.
«Участников — 24 человека», — уточнили в телеграм-канале.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко требует изменить освещение на улицах в Беларуси: «Чтобы загорался свет не в шесть часов вечера».
Кроме того, Минэнерго сказало, что будет с освещением в Беларуси после критики Лукашенко.
Также мы писали, Лукашенко отменил повышение тарифов на ЖКУ из-за сильного отопления в мороз.