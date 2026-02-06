Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко проводит совещание с руководством правительства Беларуси 6 февраля

Лукашенко обсуждает две важные темы с руководством правительства Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 6 февраля, во Дворце Независимости проводит совещание с руководством правительства Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Ключевыми темами совещания у главы государства стали контроль и ответственность. В частности, речь идет про институт управляющих в процедурах урегулирования неплатежеспособности, а также про проект указа, касающегося обеспечения выплаты заработной платы и вознаграждений.

«Участников — 24 человека», — уточнили в телеграм-канале.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко требует изменить освещение на улицах в Беларуси: «Чтобы загорался свет не в шесть часов вечера».

Кроме того, Минэнерго сказало, что будет с освещением в Беларуси после критики Лукашенко.

Также мы писали, Лукашенко отменил повышение тарифов на ЖКУ из-за сильного отопления в мороз.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше