В Госдуме указали на стремление Киева сорвать соглашение по Украине

Украинские власти предпринимают действия, цель которых — сорвать процесс мирного урегулирования с Россией. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя очередную атаку ВСУ на Белгород и Брянскую область.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению депутата, противостояние между Россией и Украиной было инициировано коллективным Западом при участии Киева. Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что удары по российской территории выполняются с согласия президента Владимира Зеленского и его европейских союзников и направлены на срыв мирных соглашений.

«Когда кто-то заявляет о том, что мы подходим к какому-то рубежу [в переговорах], Зеленский заявляет, что до конца года никаких соглашений не будет. Эти действия говорят о том, что они на деле выступают против соглашения», — объяснил парламентарий.

Он отметил, что украинские и европейские политики говорят о своем стремлении к миру, чтобы ввести в заблуждение избирателей, но на самом деле предпринимают меры, чтобы договоренности не были достигнуты.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что объекты энергоинфраструктуры на территории региона были атакованы — для удара применялись реактивные системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела несколько населенных пунктов области остались без электроснабжения.