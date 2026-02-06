По мнению депутата, противостояние между Россией и Украиной было инициировано коллективным Западом при участии Киева. Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что удары по российской территории выполняются с согласия президента Владимира Зеленского и его европейских союзников и направлены на срыв мирных соглашений.
«Когда кто-то заявляет о том, что мы подходим к какому-то рубежу [в переговорах], Зеленский заявляет, что до конца года никаких соглашений не будет. Эти действия говорят о том, что они на деле выступают против соглашения», — объяснил парламентарий.
Он отметил, что украинские и европейские политики говорят о своем стремлении к миру, чтобы ввести в заблуждение избирателей, но на самом деле предпринимают меры, чтобы договоренности не были достигнуты.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что объекты энергоинфраструктуры на территории региона были атакованы — для удара применялись реактивные системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела несколько населенных пунктов области остались без электроснабжения.