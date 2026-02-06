Ричмонд
Лукашенко высказался про невыплату зарплат в Беларуси

Лукашенко прокомментировал невыплату зарплат в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководством Совета министров, которое проходит 6 февраля, высказался про невыплату зарплат в Беларуси. Подробности приводит БелТА.

Во время совещания на рассмотрение был предложен проект указа, связанный с обеспечением выплаты вознаграждений за проделанную работу.

— Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд, — заметил глава Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, в том случае если что-то пообещали и не выплатили, то куда белорусам идти и как защитить свои интересы. Он добавил, что граждане вынуждены идти в суд, искать на это деньги, отрывая их от семьи, детей, а также тратить свои нервы и время.

Президент спросил, как именно проект указа увязан с законодательными инициативами, предусматривающими усиление мер ответственности, которые касаются невыплаты заработной платы. Он уточнил, что указанные инициативы уже были внесены в парламент.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отменил повышение тарифов на ЖКУ из-за сильного отопления в мороз.

Тем временем Лукашенко требует изменить освещение на улицах в Беларуси: «Чтобы загорался свет не в шесть часов вечера».

А еще Белгидромет сказал белорусам про возвращение морозов до −27 градусов: «На смену оттепели вновь вернутся морозы».

