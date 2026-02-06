Глава Узбекистана обозначил ключевые направления экономического партнерства с Пакистаном

В ходе форума Шавкат Мирзиёев пригласил пакистанские компании к проектам локализации лекарственных средств, биотехнологий и медицинского оборудования в Узбекистане. Для этого пакистанским инвесторам будут созданы благоприятные условия для деятельности в Ташкентском фармацевтическом парке.