Глава Узбекистана обозначил ключевые направления экономического партнерства с Пакистаном

В рамках деловой программы госвизита в Исламабад Шавкат Мирзиёев вместе с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом принял участие в бизнес-форуме, где в присутствии лидеров состоялась церемония обмена рядом инвестиционных и торгово-экономических соглашений.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил ключевые направления экономического партнерства в Пакистаном. В их числе фармацевтика и медицина, легкая промышленность, горнометаллургическая отрасль и геология, расширение сотрудничества в сфере продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках деловой программы государственного визита в город Исламабад президент Узбекистана вместе с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом принял участие в совместном бизнес-форуме.

В мероприятии участвовали руководители и представители более 300 ведущих промышленных предприятий и торговых компаний, отраслевых организаций и деловых структур двух стран.

В ходе форума Шавкат Мирзиёев пригласил пакистанские компании к проектам локализации лекарственных средств, биотехнологий и медицинского оборудования в Узбекистане. Для этого пакистанским инвесторам будут созданы благоприятные условия для деятельности в Ташкентском фармацевтическом парке.

В своем выступлении президент отметил, что имеется большой потенциал сотрудничества в совместном выпуске готовой текстильной продукции для международных брендов. Узбекистан готов передать текстильные предприятия в доверительное управление и создать отдельные зоны кожевенной промышленности для пакистанских партнеров.

«Отдельное внимание уделено перспективам совместного производства мяса, картофеля и риса, а также партнерства с Национальным институтом геномики Пакистана в области семеноводства и селекции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Было также отмечено, что укрепление транспортно-логистической взаимосвязанности является важным условием дальнейшего наращивания торговли.

«Начаты грузовые перевозки по маршруту “Пакистан — Китай — Кыргызстан — Узбекистан”, запущено авиасообщение в города Лахор и Исламабад, продвигается проект Трансафганской железной дороги. С апреля текущего года начнутся грузовые рейсы в Карачи и прямые пассажирские перелеты в Лахор, — говорилось в ходе мероприятия.

В завершение глава Узбекистана и Премьер-министр Пакистана подписали отдельный Протокол о достигнутых договоренностях, в котором закреплены сроки практической реализации и ответственные за это руководители министерств и ведомств двух стран.

Также в присутствии лидеров состоялась церемония обмена рядом инвестиционных и торгово-экономических соглашений.