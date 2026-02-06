СМИ: идея прямого диалога с Путиным расколола эстонское руководство

В Эстонии, которая до сих пор была одним из самых дисциплинированных и жестких государств Европы в отношении России, вдруг публично обнажились внутренние разногласия, пишет эстонский онлайн-журнал Estonia World. Необычно открытый спор начался после того, как Карис сказал в Дубае журналисту европейского издания, что Европейскому союзу следует назначить специального посланника для участия в мирных переговорах с Кремлем. Он посетовал, что Европа «поздно вышла на дипломатический путь».
Позицию Карис поддержала премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которая отметила, что любое взаимодействие с Москвой должно координироваться с Киевом при сохранении антироссийских санкций, напоминает EW.
Экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, напротив, обрушился с гневной отповедью на Кариса и Силиню.
Прямые переговоры с Москвой в лучшем случае станут позорной возможностью для фотосессии, а в худшем — попыткой капитуляции, подрывающей и без того продолжающиеся боевые действия на Украине. Почему просто не поднять белый флаг?
Но в Эстонии, где внешнюю политику определяет правительство, а не президент, высказывания Кариса вызвали яростный отпор. Премьер-министр Кристен Михал в четверг заявил, что прямые переговоры с Россией «неуместны», добавив, что «в случае с Россией работает только давление», сообщает агентство Bloomberg.
Я могу сказать вам, что Европейский союз постоянно находится за столом переговоров — мы находимся за столом переговоров с Украиной.
Министерство иностранных дел Эстонии предупредило, что, пока Россия не изменит свои действия или цели на Украине, «невозможно и нецелесообразно» вступать в переговоры. Во внешнеполитическом ведомстве страны убеждены, что Эстония не должна предлагать Москве «выход из международной изоляции», пишет EW.
Но самая резкая критика слов Кариса последовала от главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, который опубликовал пресс-релиз, озаглавленный: «Скребущийся в дверь Кремля человек ослабляет позиции как Украины, так и Европы». В документе говорится:
Желание начать диалог с Кремлем и построить хорошие отношения с Путиным губительно для Украины, напрямую угрожает безопасности Европы и полностью противоречит европейской политике давления и изоляции.
Цахкна также предупредил, что готовность Европы сесть за стол переговоров с Москвой станет сигналом слабости Запада и позволит России «стравливать» государства ЕС друг с другом. На его взгляд, целесообразно продолжать поддерживать Украина и оказывать давление на Россию, указывает EW.
Он подчеркнул, что Карис обеспокоен «маргинальной ролью» Европы в переговорном процессе.
Спор, разгоревшийся между президентом и главой МИД, осудили высокопоставленные лица Эстонии. Марко Михкельсон, председатель Комитета по иностранным делам в эстонском парламенте, потребовал прямого объяснения от Кариса и сказал, что его заявление европейскому изданию «вызывает крайнее сожаление» и подрывает доверие к внешней политике Эстонии.
Раймонд Кальюлайд, член парламентского Комитета по национальной обороне, назвал ситуацию «совершенно неприемлемой для маленького государства». На его взгляд, союзники не будут долго гадать, кто прав: они «просто увидят недостаток профессионализма». Москва, добавил он, была бы рада наблюдать, как президент и министр иностранных дел Эстонии публично спорят о том, стоит ли вести переговоры с Россией.
Урмас Паэт, заместитель председателя Комитета по иностранным делам Европарламента, напомнил, что у Евросоюза уже есть подходящий канал связи: представительство ЕС в Москве.
Франция, Италия, Австрия, Люксембург и Чехия поддерживают идею прямых переговоров с Кремлем, в то время как Германия выступает против, ссылаясь на продолжающиеся российские удары по Украине и максималистские требования Москвы. Что касается трех прибалтийских стран на восточном фланге НАТО, которые имеют напряженные отношения с Москвой и являются одними из самых верных союзников Киева, идея возобновления отношений с Россией по-прежнему остается табу, резюмирует Bloomberg.