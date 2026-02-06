СМИ: идея прямого диалога с Путиным расколола эстонское руководство

В Эстонии, которая до сих пор была одним из самых дисциплинированных и жестких государств Европы в отношении России, вдруг публично обнажились внутренние разногласия, пишет эстонский онлайн-журнал Estonia World. Необычно открытый спор начался после того, как Карис сказал в Дубае журналисту европейского издания, что Европейскому союзу следует назначить специального посланника для участия в мирных переговорах с Кремлем. Он посетовал, что Европа «поздно вышла на дипломатический путь».