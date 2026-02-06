Ричмонд
В Совфеде ответили на заявление Трампа по ядерному договору

Вопрос Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) требует детальной проработки с участием российской и американской сторон. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал сенатор Совфеда Григорий Карасин, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о необходимости формирования нового документа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Тема ДСНВ в любом случае нуждается в совместной проработке двух сторон», — подчеркнул политик. Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что пока Москва и Вашингтон не начали контактировать по этому вопросу, так как Белый дом демонстрирует «зигзагообразную» позицию.

Сенатор отметил, что Россия и США должны уточнить свои требования друг к другу, чтобы понять ожидания от сотрудничества, определиться со своими целями. Он добавил, что в любом случае российская сторона будет подходить к составлению договора «предельно ответственно».

Напомним, 5 февраля истек срок действия ДСНВ. Кремль неоднократно выступал с предложением к Белому дому продлить соглашение. Дональд Трамп 5 февраля заявил, что поручит ядерным экспертам сформулировать новый современный договор, который будет актуальным длительное время.

