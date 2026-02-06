Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 6 февраля: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Эрик Романенко/ТАСС

Работа на переговорах в Абу-Даби конструктивная и очень сложная.

Переговоры были конструктивными, основной темой стали пути создания условий для долгосрочного мира.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Россия и США осознают необходимость скорейшего начала переговоров по теме стратегических наступательных вооружений.

Есть понимание, в том числе и об этом шла речь в Абу-Даби, о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль призвал заинтересованные страны к сдержанности в ситуации вокруг Ирана.

Россия приветствует переговоры США и Ирана в Омане и желает, чтобы они были результативными и позволили выйти на деэскалацию.

Владимир Путин не планирует контактов с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, который сейчас находится в Москве.

Его визави является министр иностранных дел Лавров. Вы знаете, что сейчас идут переговоры, идет встреча у них. Каких-либо контактов с главой государства не предусмотрено.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль пожелал генерал-лейтенанту Алексееву скорейшего выздоровления.

Военачальники находятся под угрозой во время войны, обеспечение их безопасности — тема спецслужб.

6 февраля Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Мы рассчитываем, что в начале второй половины дня президент соберет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Он традиционно обозначит тему.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Также в пятницу глава государства примет с докладом главу группы компаний «Мантера» Александра Ткачева.

