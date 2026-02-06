Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 6 февраля: главное

Работа на переговорах в Абу-Даби конструктивная и очень сложная.
Переговоры были конструктивными, основной темой стали пути создания условий для долгосрочного мира.
Россия и США осознают необходимость скорейшего начала переговоров по теме стратегических наступательных вооружений.
Есть понимание, в том числе и об этом шла речь в Абу-Даби, о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.
Кремль призвал заинтересованные страны к сдержанности в ситуации вокруг Ирана.
Россия приветствует переговоры США и Ирана в Омане и желает, чтобы они были результативными и позволили выйти на деэскалацию.
Его визави является министр иностранных дел Лавров. Вы знаете, что сейчас идут переговоры, идет встреча у них. Каких-либо контактов с главой государства не предусмотрено.
Кремль пожелал генерал-лейтенанту Алексееву скорейшего выздоровления.
Военачальники находятся под угрозой во время войны, обеспечение их безопасности — тема спецслужб.
6 февраля Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Мы рассчитываем, что в начале второй половины дня президент соберет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Он традиционно обозначит тему.
Также в пятницу глава государства примет с докладом главу группы компаний «Мантера» Александра Ткачева.