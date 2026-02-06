TNI: 105 немецких танков у границ России — часть плана НАТО OPLAN DEU

Решение ФРГ о переброске около пяти тысяч своих солдат и 105 танков на юго-восточную границу Литвы с союзной Россией Белоруссией является частью плана OPLAN DEU по потенциальному конфликту с Москвой. Что это за план и при чем тут «Барбаросса» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.