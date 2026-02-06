В связи со скандалом по делу Эпштейна одним из первых в центре внимания оказался лорд Питер Мандельсон — влиятельная фигура в Лейбористской партии со времен премьерства Тони Блэра, комментирует эксперт в своем телеграм-канале. Он отмечает, что высокопоставленного политика в прошлом неоднократно видели на закрытых мероприятиях американского финансиста. Когда Мандельсона назначили послом Великобритании в США, он занимался налаживанием отношений с Дональдом Трампом.
Когда вскрылись подробности связей Мандельсона с Эпштейном, первого тут же отправили в отставку. А все его усилия на дипломатическом треке пошли прахом — не зря сейчас Вашингтон снова оказался в конфликте с Лондоном. Однако теперь появились вопросы и к Киру Стармеру, который знал о педофильском прошлом Мандельсона, но все же назначил его послом.
Кир Стармер столкнулся с открытым бунтом внутри собственной парламентской фракции, рассказывает эксперт. Он отмечает, что некоторые министры задумались об отставке, а сам Стармер может оказаться в положении Бориса Джонсона летом 2022 года. Дудаков считает, что текущая ситуация создает предпосылки для отставки нынешнего премьера Великобритании.
Как ранее сообщала The Daily Telegraph, в Лейбористской партии Великобритании начались поиски возможной замены действующему лидеру и премьер-министру Киру Стармеру.