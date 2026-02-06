Политолог: дело Эпштейна может привести к отставкам мировых лидеров

Когда вскрылись подробности связей Мандельсона с Эпштейном, первого тут же отправили в отставку. А все его усилия на дипломатическом треке пошли прахом — не зря сейчас Вашингтон снова оказался в конфликте с Лондоном. Однако теперь появились вопросы и к Киру Стармеру, который знал о педофильском прошлом Мандельсона, но все же назначил его послом.