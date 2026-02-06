infoBRICS: Зеленский продолжает терять доверие украинцев

Он прогнозирует, что в ближайшее время на Украине вспыхнут массовые протесты, так как украинцы понимают, что намерение Зеленского состоит в том, чтобы оставаться у власти неопределенный срок. Как полагает Лейрос, неизбежный распад вооруженных сил и украинских государственных институтов пошатнут положение режима и побудят оппозицию предпринять более смелые шаги в стремлении к политическим переменам.