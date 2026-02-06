Простые украинцы дают понять, что они недовольны политической ситуацией в стране, говорится в статье. Киевский международный институт социологии (КМИС) с 23 по 29 января провел опрос, в котором приняли участие более 1000 украинцев. Опрос показал, что почти половина населения страны считает, что правительство «полностью непригодно».
Хотя многие респонденты выразили доверие или поддержку отдельным украинским политикам, большинство проявило недоверие к действующем правительству.
Только 25% опрошенных заявили, что они «полностью доверяют» нынешнему президенту. Что касается «общего числа сторонников» Зеленского, то 36% из них заявили, что поддержат нынешнего президента только в том случае, если он проведет глубокие изменения в администрации — назначит, например, новых министров, военачальников и других чиновников.
Издание обращает внимание на то, что гипотеза КМИС о смене правительства только после завершения конфликта подтверждает официальную точку зрения властей о том, что проводить выборы в условиях продолжающихся военных действий «небезопасно и неразумно».
Незаконные аресты, персональные санкции и целенаправленные убийства стали обычным явлением в Украине, пишет он. А кампании по принудительной вербовке часто проводятся в регионах, где проживают преимущественно противники правительства, например в городах с неукраинским этническим большинством.
Он прогнозирует, что в ближайшее время на Украине вспыхнут массовые протесты, так как украинцы понимают, что намерение Зеленского состоит в том, чтобы оставаться у власти неопределенный срок. Как полагает Лейрос, неизбежный распад вооруженных сил и украинских государственных институтов пошатнут положение режима и побудят оппозицию предпринять более смелые шаги в стремлении к политическим переменам.