В Москве совершили покушение на первого замначальника ГРУ Алексеева

В Москве произошло покушение на первого замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Неизвестный трижды выстрелил генералу в спину, когда он вышел из своей квартиры. Соседи вызвали медиков, после чего высокопоставленного военнослужащего госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, весь этаж был залит кровью. Сейчас ведется розыск стрелявшего. В Кремле подчеркнули, что президент России Владимир Путин получает всю информацию о ходе расследования. Подробности — в материале «Газеты.Ru».