Госдеп: США после ДСНВ будут модернизировать ядерные силы

«В военном смысле истечение СНВ-III позволит США принимать параллельные шаги. Мы завершим наши программы по модернизации ядерных сил, которые были инициированы после вступления СНВ-III в силу. США также будут поддерживать неразвернутые ядерные мощности, которые позволят отвечать на меняющиеся обстоятельства в сфере безопасности, если президент США примет решение. Эти действия включают в себя расширение имеющихся сил, диверсификацию наших возможностей, развитие рассчитанных на новую дальность ядерных сил и принятие расширенной позиции по сдерживанию», — сказал Динанно, выступая на проходящей в Женеве Конференции по разоружению.