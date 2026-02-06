Госдеп: США после ДСНВ будут модернизировать ядерные силы

ЖЕНЕВА, 6 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты после прекращения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) намерены завершить модернизацию своих ядерных сил, а также готовы предпринимать параллельные с другими странами шаги в области наращивания и расширения своих мощностей ядерного сдерживания. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.
«В военном смысле истечение СНВ-III позволит США принимать параллельные шаги. Мы завершим наши программы по модернизации ядерных сил, которые были инициированы после вступления СНВ-III в силу. США также будут поддерживать неразвернутые ядерные мощности, которые позволят отвечать на меняющиеся обстоятельства в сфере безопасности, если президент США примет решение. Эти действия включают в себя расширение имеющихся сил, диверсификацию наших возможностей, развитие рассчитанных на новую дальность ядерных сил и принятие расширенной позиции по сдерживанию», — сказал Динанно, выступая на проходящей в Женеве Конференции по разоружению.
Договор об СНВ — последний из международно-правовых ограничителей развертывания ядерного оружия — истек 5 февраля по вине Вашингтона, не пожелавшего его продлевать. Президент США Дональд Трамп заявлял, что рассчитывает заключить лучший документ, распространив его и на Китай.