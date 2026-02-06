Лавров: теракт против генерала Алексеева подтвердил курс Киева на срыв контактов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Теракт против генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердил нацеленность режима Владимира Зеленского на срыв переговоров. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, этот террористический акт является очередным подтверждением того, что режим Зеленского продолжает курс на провокации, целью которых является дестабилизация переговорного процесса. Он добавил, что власти Киева готовы пойти на любые шаги, чтобы убедить своих западных спонсоров не отставать от США в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования.
При этом Лавров не стал делать прогноз, как это покушение может повлиять на дальнейшие переговоры. «Это не моя функция, это будет решать руководство нашей страны», — подчеркнул он.