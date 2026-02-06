Лавров: теракт против генерала Алексеева подтвердил курс Киева на срыв контактов

По словам Лаврова, этот террористический акт является очередным подтверждением того, что режим Зеленского продолжает курс на провокации, целью которых является дестабилизация переговорного процесса. Он добавил, что власти Киева готовы пойти на любые шаги, чтобы убедить своих западных спонсоров не отставать от США в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования.