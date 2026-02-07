5 февраля из администрации Красноярска уволили первого вице-мэра Алексея Шувалова. Информацию подтвердила пресс-служба мэрии.
Напомним, что о кадровых перестановках глава города Сергей Верещагин заявлял после инаугурации в конце 2025 года.
Кроме того, в пятницу последний рабочий день был у главы управления информатизации и связи Андрея Карасева и главы департамента экономического развития Ирины Антипиной.
Кто займет освободившиеся позиции, станет известно позже.
Алексей Шувалов родился в августе 1977 года в Красноярске. Окончил Красноярский государственный университет по специальности «Юриспруденция» в 1999. Свою карьеру Шувалов начал с должности следователя в транспортной прокуратуре.
В июле 2020 перешел работать в администрацию Красноярска на должность заместителя главы города — руководителя департамента общественной безопасности.