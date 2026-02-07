Ричмонд
Из администрации Красноярска уволили первого вице-мэра Алексея Шувалова

Трех чиновников уволили из мэрии Красноярска.

Источник: мэрия Красноярска

5 февраля из администрации Красноярска уволили первого вице-мэра Алексея Шувалова. Информацию подтвердила пресс-служба мэрии.

Напомним, что о кадровых перестановках глава города Сергей Верещагин заявлял после инаугурации в конце 2025 года.

Кроме того, в пятницу последний рабочий день был у главы управления информатизации и связи Андрея Карасева и главы департамента экономического развития Ирины Антипиной.

Кто займет освободившиеся позиции, станет известно позже.

Алексей Шувалов родился в августе 1977 года в Красноярске. Окончил Красноярский государственный университет по специальности «Юриспруденция» в 1999. Свою карьеру Шувалов начал с должности следователя в транспортной прокуратуре.

В июле 2020 перешел работать в администрацию Красноярска на должность заместителя главы города — руководителя департамента общественной безопасности.