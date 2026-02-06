Посол высказался об отношениях России и Аргентины

Посол напомнил, что в октябре 2025 года был пройден знаменательный рубеж — страны отпраздновали 140-летие установления дипломатических отношений. Был проведен целый ряд культурных, творческих и спортивных мероприятий, чтобы отметить многолетнее сотрудничество, базирующееся на исторических узах дружбы и взаимной симпатии между двумя народами, сказал Феоктистов.