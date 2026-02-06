Ричмонд
Посол высказался об отношениях России и Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев — РИА Новости. Аргентина остаётся одним из важнейших партнёров России в Латинской Америке, Москва готова развивать отношения с этой страной вне зависимости от геополитической конъюнктуры, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Источник: © РИА Новости

«Аргентинская Республика была и остаётся одним из важнейших партнёров Российской Федерации в Латинской Америке», — сказал он агентству.

Глава дипмиссии подчеркнул, что, хотя двустороннее взаимодействие по ряду направлений было фактически заморожено Буэнос-Айресом после начала СВО, статус всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Аргентиной не пересматривался.

Посол напомнил, что в октябре 2025 года был пройден знаменательный рубеж — страны отпраздновали 140-летие установления дипломатических отношений. Был проведен целый ряд культурных, творческих и спортивных мероприятий, чтобы отметить многолетнее сотрудничество, базирующееся на исторических узах дружбы и взаимной симпатии между двумя народами, сказал Феоктистов.

По словам дипломата, Россия рассчитывает, что связи между странами сохранят «всепогодный», проверенный временем самоценный характер.

«Подтверждаем готовность к движению вперёд, вне зависимости от любой, в том числе геополитической, конъюнктуры», — заключил он.