Посол высказался об отношениях России и Аргентины

«Аргентинская Республика была и остаётся одним из важнейших партнёров Российской Федерации в Латинской Америке», — сказал он агентству.
Глава дипмиссии подчеркнул, что, хотя двустороннее взаимодействие по ряду направлений было фактически заморожено Буэнос-Айресом после начала СВО, статус всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Аргентиной не пересматривался.
Посол напомнил, что в октябре 2025 года был пройден знаменательный рубеж — страны отпраздновали 140-летие установления дипломатических отношений. Был проведен целый ряд культурных, творческих и спортивных мероприятий, чтобы отметить многолетнее сотрудничество, базирующееся на исторических узах дружбы и взаимной симпатии между двумя народами, сказал Феоктистов.
По словам дипломата, Россия рассчитывает, что связи между странами сохранят «всепогодный», проверенный временем самоценный характер.
«Подтверждаем готовность к движению вперёд, вне зависимости от любой, в том числе геополитической, конъюнктуры», — заключил он.