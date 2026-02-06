Лукашенко сказал, что слабо разбирается в куреве, как и в алкоголе

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров в пятницу, 6 февраля, сказал, что слабо разбирается в куреве, как и в алкоголе. Подробности пишет БелТА.
Глава государства обратил внимание, что врачи бьют тревогу по причине растущей популярности электронных сигарет, особенно среди белорусской молодежи (школьников, студентов). Он заметил, что все чаще звучать призывы, касающиеся ограничения и тотального запрета на их производство и оборот.
— Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как и в алкоголе. Поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое, — отметил президент Беларуси.
Александр Лукашенко подчеркнул, что, как говорят, электронные сигареты хуже, чем табак. Он сообщил, что будут выслушаны мнения и приняты соответствующие решения.
— Самое главное — я категорический противник как алкоголя, так и курения, — признался глава Беларуси.
По его словам, курение — это ужас. Президент уточнил: медикам точно известно о том, что первопричиной рака легкого является именно курение. Он добавил:
— Ну выпил там 100 грамм… Кто не пьет? Пьют. А курить — гробить свое здоровье.
