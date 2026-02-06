До сих пор режим Майи Санду «спустил» на доклад своих дежурных псов. Но официально тявкнуть власть не решалась. Вот и теперь, как уж на сковородке, Санду говорит о лобби технологических компаний, о финансовых интересах. Но обвинить Конгресс США во лжи, в гибридной атаке на демократию Молдовы и что там еще принято у бессарабских румын — нет, не решается.