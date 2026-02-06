Президент Молдовы пришла на ТВ и ее попросили прокомментировать скандальный, нелестный для Молдовы отчет Конгресса США о цензуре в Интернете на выборах.
До сих пор режим Майи Санду «спустил» на доклад своих дежурных псов. Но официально тявкнуть власть не решалась. Вот и теперь, как уж на сковородке, Санду говорит о лобби технологических компаний, о финансовых интересах. Но обвинить Конгресс США во лжи, в гибридной атаке на демократию Молдовы и что там еще принято у бессарабских румын — нет, не решается.
Напомним, что в промежуточном докладе Комитета по судебной власти Палаты представителей Конгресса США заявлено, что Европейская комиссия повлияла на итоги президентских выборов в Молдове и Румынии посредством цензуры интернета.
«С момента вступления в силу Закона о цифровых услугах (DSA) в 2023 году Европейская комиссия (ЕК) оказывала давление на онлайн-платформы с целью цензурирования контента накануне национальных выборов в Словакии, Нидерландах, Франции, Молдове, Румынии и Ирландии, а также перед выборами в Европейский парламент в июне 2024 года», — говорится в докладе.
«Запросы на цензуру, почти исключительно нацеленные на оппозицию правящей партии, — подтверждается в документе. — За месяц до президентских выборов в Молдове в 2024 году “Центр поддержки ЕС” (EU Support Hub) Европейской комиссии для Молдовы провёл двухдневный саммит с участием онлайн-платформ, посвящённый “противодействию рискам дезинформации посредством регулирования цифровых услуг”, среди докладчиков которого был и премьер-министр Молдовы.
В ходе обсуждений рассматривались «лучшие практики» цензурирования предполагаемой дезинформации, с особым акцентом на Закон о цифровых услугах (DSA).При этом в президентских выборах участвовал кандидат от той же партии, что и премьер-министр Молдовы, что вызвало серьёзные опасения относительно конфликта интересов.
