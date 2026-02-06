Лукашенко заявил, что губернаторы его не слышат или устали от работы

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством белорусского правительства, которое состоялось 6 февраля, заявил, что губернаторы его не слышат или устали от работы. Подробности приводит БелТА.
Глава государства во время совещания затронул тему падежа скота. Он заявил, что даже в Гродненской области, где ситуация в сельском хозяйстве одна из лучших в стране, указанный показатель значительно вырос.
— Почти тысячу голов добавили к прошлому году в январе. Я с тебя спрошу, — предупредил Александр Лукашенко, обращаясь к главе Гродненского облисполкома Юрию Караеву.
По словам президента, есть регионы, где ситуация с падежом обстоит еще хуже. В частности, он обратил внимание на Могилевскую область. Ранее Александр Лукашенко заслушал доклад от главы региона Анатолия Исаченко:
— Как Исаченко говорит, мы по году выровняем. Как выровняете, если уже тысяча погибла? Как тут выровнять можно? Или вы меня, ребята, не слышите, или вы устали от работы.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил ситуацию с падежом скота в Беларуси: «Это же моральное уродство».
