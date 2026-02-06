Стало известно, почему Франция открыла консульство в Гренландии

Париж на церемонии открытия консульства в Гренландии представлял генеральный консул республики Жан-Ноэль Пуарье.
«Я прибыл с четким мандатом выслушать мнение гренландцев о будущем своей страны», — приводит слова дипломата «Интерфакс» со ссылкой на радиостанцию Franceinfo. Французское СМИ подчеркивает, что открытие консульства на острове — сигнал Белому дому в ответ на намерения Дональда Трампа присоединить Гренландию к США.
На острове зарегистрированы всего восемь граждан Франции. В обязанности генконсула будет входить не только взаимодействие с ними, но и налаживание французско-гренландского сотрудничества. Пуарье займется привлечением французских инвесторов, представителей научного сообщества к работе на автономной территории Дании. В частности, ученых планируется задействовать в картографировании «минерального потенциала недр» Гренландии. Кроме того, консульство намерено развивать туристический потенциал острова.
Пока консульство открылось только на бумаге. Сейчас представитель МИД Франции ищет подходящий офис, а затем сформирует команду. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро планирует побывать с визитом в Гренландии в ближайшее время.