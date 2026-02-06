Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, почему Франция открыла консульство в Гренландии

6 февраля в столице Гренландии Нууке состоялось открытие консульства Франции. СМИ связывают старт работы дипломатического представительства с планами США на захват острова, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Париж на церемонии открытия консульства в Гренландии представлял генеральный консул республики Жан-Ноэль Пуарье.

«Я прибыл с четким мандатом выслушать мнение гренландцев о будущем своей страны», — приводит слова дипломата «Интерфакс» со ссылкой на радиостанцию Franceinfo. Французское СМИ подчеркивает, что открытие консульства на острове — сигнал Белому дому в ответ на намерения Дональда Трампа присоединить Гренландию к США.

На острове зарегистрированы всего восемь граждан Франции. В обязанности генконсула будет входить не только взаимодействие с ними, но и налаживание французско-гренландского сотрудничества. Пуарье займется привлечением французских инвесторов, представителей научного сообщества к работе на автономной территории Дании. В частности, ученых планируется задействовать в картографировании «минерального потенциала недр» Гренландии. Кроме того, консульство намерено развивать туристический потенциал острова.

Пока консульство открылось только на бумаге. Сейчас представитель МИД Франции ищет подходящий офис, а затем сформирует команду. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро планирует побывать с визитом в Гренландии в ближайшее время.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше