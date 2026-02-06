Стало известно, почему Франция открыла консульство в Гренландии

На острове зарегистрированы всего восемь граждан Франции. В обязанности генконсула будет входить не только взаимодействие с ними, но и налаживание французско-гренландского сотрудничества. Пуарье займется привлечением французских инвесторов, представителей научного сообщества к работе на автономной территории Дании. В частности, ученых планируется задействовать в картографировании «минерального потенциала недр» Гренландии. Кроме того, консульство намерено развивать туристический потенциал острова.