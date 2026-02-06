ЕК не поддерживает заявление Инфантино о возможном снятии санкций с футбола РФ

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия «приняла к сведению» заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможности допуска российских команд к международным соревнованиям, но не поддерживает его. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ева Грнцирова на брифинге в Брюсселе.