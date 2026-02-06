Ричмонд
ЕК не поддерживает заявление Инфантино о возможном снятии санкций с футбола РФ

Представитель Еврокомиссии Ева Грнцирова заявила, что слова президента ФИФА «приняли к сведению».

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия «приняла к сведению» заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможности допуска российских команд к международным соревнованиям, но не поддерживает его. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ева Грнцирова на брифинге в Брюсселе.

«Мы приняли к сведению заявление Инфантино», — заявила она, добавив, что ЕК не поддерживает допуск российских спортсменов к международным соревнованиям, мотивируя это тем, что «спорт должен служить миру», а Россия якобы «к миру не стремится».