Лукашенко сказал, что освещение в Минске после его критики включают всего на 10−15 минут позже

— Кухарев (председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. — Ред.) на 15 минут или на 10 даже свет выключил раньше — боже мой, с Украиной сравнили! Десять минут! А никто не посчитал, что эти 10−15 минут, как Владимир Евгеньевич говорит, по году дают три молочно-товарных комплекса по стоимости и семь профилакториев для телят, как модно сейчас говорить, — заявил Александр Лукашенко.