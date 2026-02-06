Лукашенко сказал, что освещение в Минске после его критики включают всего на 10−15 минут позже

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров в пятницу, 6 февраля, заявил, что освещение в Минске после его критики включают на 10−15 минут позже. Подробности пишет БелТА.
Напомним, что глава государства во время совещания 3 февраля потребовал изменить режим освещения на белорусских улицах:
— Отрегулируйте эти фотоэлементы, чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в 7 часов утра. И загорался свет не в шесть часов вечера, а в восемь. Посчитайте — 4−5 часов (лишних. — Ред.) горит вся страна, светится. Сколько мы тратим денег!
На совещании 6 февраля президент Беларуси уточнил, что сокращение времени работы уличного освещения даже на короткий промежуток времени дает в масштабах страны значительную экономию. Он отметил, что по суммам это может быть сопоставимо, к примеру, с затратами на строительство некоторых объектов для АПК или же дополнительными расходами на повышение пенсий.
— Кухарев (председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. — Ред.) на 15 минут или на 10 даже свет выключил раньше — боже мой, с Украиной сравнили! Десять минут! А никто не посчитал, что эти 10−15 минут, как Владимир Евгеньевич говорит, по году дают три молочно-товарных комплекса по стоимости и семь профилакториев для телят, как модно сейчас говорить, — заявил Александр Лукашенко.
По его словам, в таких крупных городах, как Минск, достаточно и дополнительных источников освещения, кроме уличных фонарей (свет от зданий, жилых домов, витрин).Лукашенко заметил, что сложно понять, как кто-то якобы вынужден был передвигаться по белорусской столице «навобмацак» или же с трудом ориентировался из-за изменений режима освещения.
Глава Беларуси поставил задачу еще раз проанализировать работу уличного освещения с учетом роста продолжительности дня. Он допустил, что, возможно, необходимо сделать акцент на использование фотореле.
Александр Лукашенко напомнил о том, как во времена Советского Союза принимались различные решения, в том числе, связанные с переходом на зимнее и летнее время. Он призвал более экономно относиться к расходованию энергоресурсов:
— Чтобы час выиграть. По стране — час световой. Это же экономия была огромная. А у нас чего? Светится и светится.
