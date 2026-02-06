Путин обсудил с главой «Мантеры», как сделать южные курорты более доступными

«Александр Николаевич, Вы хотели рассказать по некоторым проектам, главным образом связанным с туристическим направлением», — начал встречу глава государства.
Отметим, что компания «Мантера» включает семь тысяч номеров гостиничного фонда, детский развлекательный «Сочи Парк» в «Сириусе», два горнолыжных курорта — «Красная Поляна» и «Архыз». «То есть практически мы номер два, наверное, в России по объему. Это девять тысяч сотрудников. И, конечно, это туристический поток — каждый год порядка семи миллионов человек мы обслуживаем. Это достаточно большой объем, большая ответственность», — рассказал Ткачев.
Кроме того, компания активно занимается виноделием. «[Винодельня] “Шато де Талю” достаточно известная, это предмет нашей гордости, безусловно. Находится в Геленджике. Туристов порядка 40 тысяч человек за год проходит», — отметил Ткачев. Развивается и форелевое хозяйство в Адлере. «Здесь тоже у нас и аграрный туризм, и гастрономический туризм. Порядка 50 тысяч человек мы принимаем», — сообщил глава «Мантеры».
В фокусе компании сейчас три горнолыжных курорта: «Красная Поляна», «Архыз» и «Лаго-Наки». «Настал, мне кажется, тот этап, где можно подойти уже вплотную к реализации этого проекта, — на базе этих трех проектов создать мегапроект. Уверен, что, создав такую крупную горную инфраструктуру, мы сможем привлечь в год порядка восьми миллионов туристов и построить 550 километров трасс», — уверен Ткачев. По его словам, это будет очень удобно для людей: перемещение с одного курорта на другой. Но в этом вопросе нужна помощь государства. «Около 30 процентов гостей приезжает на автомобилях в Сочи, и так получилось, что существующая дорога Джубга — Сочи очень сложная, горная, конечно, с детьми летом особенно [долго ехать]. Она очень дорогая, мы прекрасно понимаем», — отметил Ткачев. Поэтому нужна новая дорога. «Если дорогу сделать из Лаго-Наки по ущелью, достаточно в один тоннель, 50 километров, потребуется час. То есть Лаго-Наки — Сочи. И тем самым мы решим, может быть, другую проблему: люди [поедут] через Ростов, Краснодар, через М-4, доезжая до Майкопа, Лаго-Наки, дальше — Красная Поляна и Черноморское побережье», — пояснил он. Тем самым, по его словам, можно решить две задачи: и зимой привезти в горы людей на лыжах кататься, и летом — на море. «Тем самым два курорта увяжем и решим многие инфраструктурные проблемы», — заключил глава «Мантеры».
Он также предложил построить три тоннеля, чтобы можно было добраться из Сочи и Красной Поляны до Архыза за полтора часа вместо 15 часов, как это сейчас. «Если мы это сделаем и соединим европейскую часть страны с Кавказом, это даст не только приток инвестиций в Кавказский регион, но и обеспечит приход и новых брендов, новых рестораторов, технологий, операторов. Это улучшит и качество жизни, и конкурентные, в общем-то, все преимущества, откроет Кавказ для миллионов и миллионов наших россиян», — заключил Ткачев.
Компания активно работает с «Сириусом», фондом «Талант и успех». «Они наши партнеры, мы с ними реализуем совместные проекты в области сельского хозяйства, туризма», — сообщил Ткачев. Он в частности рассказал о работе над проектом гольф-клуба международного уровня. «Мы вместе уже разрабатываем концепцию, я думаю, что в следующем году уже активно приступим», — добавил глава «Мантеры».