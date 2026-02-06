Путин обсудил с главой «Мантеры», как сделать южные курорты более доступными

В фокусе компании сейчас три горнолыжных курорта: «Красная Поляна», «Архыз» и «Лаго-Наки». «Настал, мне кажется, тот этап, где можно подойти уже вплотную к реализации этого проекта, — на базе этих трех проектов создать мегапроект. Уверен, что, создав такую крупную горную инфраструктуру, мы сможем привлечь в год порядка восьми миллионов туристов и построить 550 километров трасс», — уверен Ткачев. По его словам, это будет очень удобно для людей: перемещение с одного курорта на другой. Но в этом вопросе нужна помощь государства. «Около 30 процентов гостей приезжает на автомобилях в Сочи, и так получилось, что существующая дорога Джубга — Сочи очень сложная, горная, конечно, с детьми летом особенно [долго ехать]. Она очень дорогая, мы прекрасно понимаем», — отметил Ткачев. Поэтому нужна новая дорога. «Если дорогу сделать из Лаго-Наки по ущелью, достаточно в один тоннель, 50 километров, потребуется час. То есть Лаго-Наки — Сочи. И тем самым мы решим, может быть, другую проблему: люди [поедут] через Ростов, Краснодар, через М-4, доезжая до Майкопа, Лаго-Наки, дальше — Красная Поляна и Черноморское побережье», — пояснил он. Тем самым, по его словам, можно решить две задачи: и зимой привезти в горы людей на лыжах кататься, и летом — на море. «Тем самым два курорта увяжем и решим многие инфраструктурные проблемы», — заключил глава «Мантеры».