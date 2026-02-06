Мерц резко высказался о переговорах с Россией

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. ЕС не будет открывать параллельные каналы связи с Россией, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его цитирует Reuters.
«Мы, конечно, всегда готовы к переговорам с Россией. В настоящее время здесь, в Абу-Даби, проходят скоординированные переговоры… если мы сможем внести свой вклад в то, чтобы эти переговоры стали еще лучше и успешнее, мы это сделаем. Но мы не будем открывать никаких параллельных каналов связи», — сказал он.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.