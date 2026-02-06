ТАСС: Украина требует гарантий безопасности для Одессы

В рамках соглашения об урегулировании конфликта украинская сторона рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы, сообщил источник ТАСС. 4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Стороны назвали прошедшие встречи «конструктивными», но никаких конкретных итогов раскрыто не было. При этом многие эксперты отмечают, что затягивание переговоров не идет на пользу Киеву. Готова ли будет Москва согласиться с условием Киева об Одессе и чем может обернуться постоянная отсрочка подписания мирного договора — в материале «Газеты.Ru».