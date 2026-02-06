TR: США использовали кибероружие для подавления ПВО Ирана в 2025 году

В статье говорится, что действия Киберкомандования США помогли помешать Ирану запустить ракеты класса «земля-воздух» по американским военным самолетам, которые вторглись в воздушное пространство Ирана. По словам осведомленного источника, американские военные смогли найти «слабое место для нарушения работы всей системы».
Но, как предупредил другой американский источник, проводить операции на уровне вышестоящих узлов (upstream) чрезвычайно сложно, особенно если США приходится сталкиваться с одним из «наших главных противников» — Ираном, Китаем, Россией и Северной Кореей. «Необходимо найти ахиллесову пяту», — убежден он.
Официальные лица США не уточнили, какое именно устройство было атаковано в Иране.
Еще одного громкого успеха Киберкомандование США добилось в январе, когда во время захвата американскими военными Николаса Мадуро провело кибероперацию в Каракасе по отключению электричества и выведению из строя радаров противовоздушной обороны и портативных радиостанций.
Представители Киберкомандования США, не вдаваясь в подробности, заявили, что за последние шесть месяцев разработали «группу некинетических воздействий» (киберинструментов), которые предназначены для выполнения «любой операции в глобальном масштабе».
Реальность такова, что теперь мы вывели кибероператоров на передний план.
Эрика Лонерган, младший научный сотрудник Центра киберинноваций и технологий Национального фонда в поддержку демократии*, добавила, что сейчас происходит «рутинизация использования кибервозможностей во время военных операций». При этом она добавила, что на основе операций в Иране и Венесуэле не стоит делать далекоидущих выводов о том, как кибероружие может сработать «в контексте непредвиденных обстоятельств, например в случае противостояния США с Китаем».
* организация признана нежелательной на территории РФ