TR: США использовали кибероружие для подавления ПВО Ирана в 2025 году

Эрика Лонерган, младший научный сотрудник Центра киберинноваций и технологий Национального фонда в поддержку демократии*, добавила, что сейчас происходит «рутинизация использования кибервозможностей во время военных операций». При этом она добавила, что на основе операций в Иране и Венесуэле не стоит делать далекоидущих выводов о том, как кибероружие может сработать «в контексте непредвиденных обстоятельств, например в случае противостояния США с Китаем».