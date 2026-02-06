Лукашенко сказал, на что хватает экономии от включенного позже освещения

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, которое состоялось во Дворце Независимости, сказал, на что хватает экономии от включенного позже освещения. Подробности сообщает БелТА.
Александр Лукашенко подчеркнул, что по суммам это может быть сопоставимо с, к примеру, затратами на строительство некоторых объектов для агропромышленного комплекса или же дополнительными расходами для повышения пенсий.
Глава Беларуси заметил, что после его требований изменить освещение на улицах, мэр Минска Владимир Кухарев на 15 или даже 10 минут выключил свет раньше:
— Десять минут! А никто не посчитал, что эти 10−15 минут, как Владимир Евгеньевич говорит, по году дают три молочно-товарных комплекса по стоимости и семь профилакториев для телят, как модно сейчас говорить.
Президент также напомнил: 1 февраля 2026 года был подписан указ о повышении пенсий (подробнее мы писали здесь).
— Немного, на 10%, но повысили пенсии в этих условиях пенсионерам. Если за год взять эту экономию (речь идет про уличное освещение. — Ред.), это практически это повышение. Десять минут потерпеть, — заявил Лукашенко.
Тем временем Минэнерго сказало, что будет с освещением в Беларуси после критики президента Беларуси Александра Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что слабо разбирается в куреве, как и в алкоголе.
Кроме того, глава государства высказался про невыплату зарплат в Беларуси.