ВСУ применили HIMARS для атаки по объектам энергетики Брянской области

Украинские войска ночью ударили по объектам энергетики в Белгороде. Власти сообщили о сложностях с подачей электроэнергии, а также с тепло- и водоснабжением. Специалистам пришлось задействовать резервную генерацию. Из-за перебоев с электроэнергией было зафиксировано 113 случаев застревания людей в лифтах. Кроме того, ВСУ выпустили ракеты по объектам инфраструктуры Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, это была «мощная атака».