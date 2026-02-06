США обвинили Китай в проведении тайных ядерных испытаний

Заместитель госсекретаря уточнил, что Китай засекретил данные об испытаниях, так как они проводились в нарушение моратория на ядерные эксперименты. Он добавил, что КНР пытался скрыть взрывы, что повлияло на результаты мониторинга тестов. Динанно также назвал дату одного из испытаний в Китае — 22 июня 2020 года.
Вашингтон и Пекин ранее заключили соглашение о всеобъемлющем запрете на ядерные эксперименты, но обе страны его не ратифицировали.
Динанно обратил внимание, что США модернизируют собственные силы ядерного сдерживания, чтобы вести диалог с противниками с позиции силы и для обеспечения безопасности страны.
Он выразил надежду, что ядерные державы вступят в переговоры по стратегической стабильности.
Перед конференцией представитель Белого дома прокомментировал окончание срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он назвал соглашение не отвечающим требованиям времени и добавил, что его требуется изменить и включить в число участников Китай.