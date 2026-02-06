Переговоры под прицелом: зачем США призвали американцев покинуть Иран

Накануне переговоров в Омане власти США призвали граждан страны покинуть Иран, а также рекомендовали соотечественникам продумать план самостоятельного выезда без расчета на помощь правительства.
Подобный шаг можно рассматривать по-разному: с одной стороны, как меру предосторожности на случай провала переговоров, а с другой — как демонстрацию готовности США к повторному нанесению ударов по Ирану.
Политолог считает, что шансы на успешное завершение американо-иранских переговоров малы. Он поясняет, что позиции сторон чрезвычайно далеки друг от друга, и ни одна из них не демонстрирует готовности к уступкам по существенным вопросам.
В лучшем случае они «договорятся договариваться», и тогда нас будет ожидать еще один раунд переговоров. Однако, если принимать в расчет сведения о том, что Трамп согласился на проведение встречи только под давлением со стороны других стран ближневосточного региона, вероятность перехода США к силовым методам принуждения Тегерана к сделке следует расценивать как достаточно высокую.
Эксперт считает, что противники ударов по Ирану есть как в администрации Трампа, так и среди региональных союзников Вашингтона. Свою позицию они аргументируют тем, что после применения военной силы события могут развиваться непредсказуемо, и ситуация может выйти из-под контроля. Все это в конечном итоге может привести к региональной нестабильности и нестабильности на нефтяных рынках, считает Юрк.
Ранее телеканал NBC News сообщил, что власти США пока не определились с целями возможной военной операции в отношении Ирана.