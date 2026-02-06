Переговоры под прицелом: зачем США призвали американцев покинуть Иран

В лучшем случае они «договорятся договариваться», и тогда нас будет ожидать еще один раунд переговоров. Однако, если принимать в расчет сведения о том, что Трамп согласился на проведение встречи только под давлением со стороны других стран ближневосточного региона, вероятность перехода США к силовым методам принуждения Тегерана к сделке следует расценивать как достаточно высокую.