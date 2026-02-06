Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что происходит в деревнях вокруг деревни президента

Лукашенко раскрыл, что происходит в деревнях, расположенных вокруг той, где живет он сам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 6 февраля, на совещании с руководством Совета министров, что происходит в деревнях вокруг той, где живет он сам. Подробности Подробности приводит БелТА.

Глава Беларуси сообщил, что после его требований изменить график освещения на улицах, в Минске на 10−15 минут свет включают позже (подробнее мы писали здесь). Он уточнил, что перед совещанием рано утром промониторил, насколько светло на улице в то или иное время:

— Раз в окно, второй раз, на улицу вышел — ну, когда можно вообще-то выключить свет?

Президент в итоге заметил главе Минской области Алексею Кушнаренко:

— Надо отдать должное: наконец-то губернатор Минской области выключил свет в деревнях вокруг деревни президента. Спасибо вам.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на что хватает экономии от включенного позже освещения.

Тем временем МАРТ договорилось с диспетчерами такси не задирать цены в непогоду.

А еще МинЖКХ сказало, когда не вырастет коммуналка при сдаче квартиры тунеядцам.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше