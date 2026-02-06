Лукашенко сказал, что происходит в деревнях вокруг деревни президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 6 февраля, на совещании с руководством Совета министров, что происходит в деревнях вокруг той, где живет он сам. Подробности Подробности приводит БелТА.
Глава Беларуси сообщил, что после его требований изменить график освещения на улицах, в Минске на 10−15 минут свет включают позже (подробнее мы писали здесь). Он уточнил, что перед совещанием рано утром промониторил, насколько светло на улице в то или иное время:
— Раз в окно, второй раз, на улицу вышел — ну, когда можно вообще-то выключить свет?
Президент в итоге заметил главе Минской области Алексею Кушнаренко:
— Надо отдать должное: наконец-то губернатор Минской области выключил свет в деревнях вокруг деревни президента. Спасибо вам.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на что хватает экономии от включенного позже освещения.
