Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: 35 стран, включая США и Китай, отказались от декларации об ответственном использовании ИИ в военной сфере

Только около трети стран, в четверг принявших участие в саммите «Ответственный ИИ в военной сфере» в Испании, согласовали декларацию о том, как регулировать применение ИИ-технологий в военных операциях. Китай и США отказались от подписания соглашения, передает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Страны, подписавшие декларацию, объяснили свою позицию растущей обеспокоенностью тем, что стремительный прогресс в области искусственного интеллекта и его применение в военных целях повышают риск несчастных случаев, просчетов и непреднамеренной эскалации. Заключив совместное соглашение, они надеются избежать этого, говорится в статье.

Как уточняет Reuters, только 35 стран из 85, принявших участие в саммите, подписали декларацию без юридических обязательств соблюдать 20 принципов в области ИИ. Основными подписантами, по мнению агентства, стали Канада, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Южная Корея и Украина.

Напряженность в отношениях между США и европейскими союзниками и неопределенность судьбы трансатлантического альянса заставили некоторые страны отказаться от подписания декларации, поясняет агентство.

По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, правительства столкнулись с «дилеммой заключенного»: они разрываются между одобрением ответственных ограничений и нежеланием ограничивать себя по сравнению с противниками.

Упомянутые принципы включают ответственность человека за оружие, оснащенное ИИ; создание четких цепочек командования и контроля и обмен информацией о национальных механизмах надзора, «если это соответствует национальной безопасности». Кроме того, в документе подчеркивается важность оценки рисков, тщательного тестирования, а также подготовки и просвещения персонала, использующего возможности военного ИИ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше