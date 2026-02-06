Reuters: 35 стран, включая США и Китай, отказались от декларации об ответственном использовании ИИ в военной сфере

Страны, подписавшие декларацию, объяснили свою позицию растущей обеспокоенностью тем, что стремительный прогресс в области искусственного интеллекта и его применение в военных целях повышают риск несчастных случаев, просчетов и непреднамеренной эскалации. Заключив совместное соглашение, они надеются избежать этого, говорится в статье.
Как уточняет Reuters, только 35 стран из 85, принявших участие в саммите, подписали декларацию без юридических обязательств соблюдать 20 принципов в области ИИ. Основными подписантами, по мнению агентства, стали Канада, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Южная Корея и Украина.
По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, правительства столкнулись с «дилеммой заключенного»: они разрываются между одобрением ответственных ограничений и нежеланием ограничивать себя по сравнению с противниками.
Упомянутые принципы включают ответственность человека за оружие, оснащенное ИИ; создание четких цепочек командования и контроля и обмен информацией о национальных механизмах надзора, «если это соответствует национальной безопасности». Кроме того, в документе подчеркивается важность оценки рисков, тщательного тестирования, а также подготовки и просвещения персонала, использующего возможности военного ИИ.