Reuters: 35 стран, включая США и Китай, отказались от декларации об ответственном использовании ИИ в военной сфере

Только около трети стран, в четверг принявших участие в саммите «Ответственный ИИ в военной сфере» в Испании, согласовали декларацию о том, как регулировать применение ИИ-технологий в военных операциях. Китай и США отказались от подписания соглашения, передает агентство Reuters.