Лукашенко ответил на претензию от «просвещенного» Минска из-за освещения

Глава государства заметил, что после его требований изменить режим освещения на улицах, в белорусской столице свет включают на 10−15 минут позже. Вместе с тем он поставил задачу еще раз проанализировать работу уличного освещения с учетом роста продолжительности дня. Особенно, подчеркнул президент, это касается «просвещенного» Минска, где более всего «навобмацак» ходили. Он допустил, что, возможно, необходимо сделать акцент на использование фотореле.