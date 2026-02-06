Ричмонд
Лукашенко ответил на претензию от «просвещенного» Минска из-за освещения

Лукашенко отреагировал на претензию от «просвещенного» Минска из-за освещения.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководством Совета министров, которое прошло во Дворце Независимости 6 февраля, ответил на претензию от «просвещенного» Минска из-за освещения. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства заметил, что после его требований изменить режим освещения на улицах, в белорусской столице свет включают на 10−15 минут позже. Вместе с тем он поставил задачу еще раз проанализировать работу уличного освещения с учетом роста продолжительности дня. Особенно, подчеркнул президент, это касается «просвещенного» Минска, где более всего «навобмацак» ходили. Он допустил, что, возможно, необходимо сделать акцент на использование фотореле.

— Я не понимаю, а как в Минске можно, выключив фонари, невовремя включив на улице на 10 минут, можно потерять в пространстве ориентацию, — заявил Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на что хватает экономии от включенного позже освещения.

Тем временем Лукашенко сказал, что происходит в деревнях вокруг деревни президента.

А еще глава Беларуси сказал, что слабо разбирается в куреве, как и в алкоголе.

