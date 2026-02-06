The Economist назвал следующего гегемона Европы

Германия гарантирует, что ее расходы на оборону принесут пользу всему региону. По мнению Берлина, даже если от этого больше всего выиграют отечественные компании, «пирог достаточно велик, чтобы каждый мог получить свой кусок». Страна также не исключает размещения немецких войск в странах Балтии — и, возможно, в других странах в будущем — как гарантию того, что она действует в интересах Европы, а не сосредоточена только на собственном перевооружении. Однако обещанная «часть пирога» вряд ли уменьшит беспокойство других европейских государств по поводу немецкого доминирования, особенно на фоне того, что США отворачиваются от Европы.