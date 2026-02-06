Ричмонд
Xinhua: Иран разместил передовую МБР Khorramshahr-4 на недавно открытой подземной базе КСИР

Иран развернул на боевое дежурство одну из своих самых крупных ракет на подземном объекте, который был открыт в среду. Об этом сообщает китайское новостное агентство Xinhua («Синьхуа») со ссылкой на иранское информационное агентство Far.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, баллистическая ракета дальнего радиуса действия Khorramshahr-4 была среди оперативных средств, продемонстрированных во время открытия полигона, который находится в ведении Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Fars описывает Khorramshahr-4 как одну из новейших иранских баллистических ракет средней и большой дальности.

Ее предполагаемая дальность действия составляет около 2000 километров. Боеголовка способна нести более одной тонны фугасной нагрузки, что делает Khorramshahr-4 «одной из крупнейших конфигураций боеголовок, разработанных в Иране». Длина ракеты составляет 13 метров, она оснащена тяжелой боевой частью весом около 1,5 тонн.

«Синьхуа» напоминает, что во время 12-дневного конфликта в июне прошлого года Иран обстрелял Израиль из ракетного комплекса Khorramshahr-4 в отместку за удары США по своим ядерным объектам.

Также китайское агентство обращает внимание на то, что Тегеран приурочил открытие нового полигона и демонстрацию передовой МБР к переговорам между Ираном и США, которые запланированы на пятницу в Омане. При этом представитель иранского МИД Эсмаил Багаи в четверг написал в соцсети X, что «Иран не упустит ни одной возможности защитить свои национальные интересы и поддержать мир в регионе с помощью дипломатии».

