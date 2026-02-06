Xinhua: Иран разместил передовую МБР Khorramshahr-4 на недавно открытой подземной базе КСИР

Также китайское агентство обращает внимание на то, что Тегеран приурочил открытие нового полигона и демонстрацию передовой МБР к переговорам между Ираном и США, которые запланированы на пятницу в Омане. При этом представитель иранского МИД Эсмаил Багаи в четверг написал в соцсети X, что «Иран не упустит ни одной возможности защитить свои национальные интересы и поддержать мир в регионе с помощью дипломатии».