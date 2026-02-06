Ричмонд
США анонсировали «переговоры с позиции силы» по новому договору о ракетах

США будут вести переговоры с позиции силы по формированию нового договора о сокращении наступательных вооружений, заявил госсекретарь Марко Рубио в X.

Источник: Reuters

Глава Госдепартамента добавил, что СНВ-III, срок которого истек накануне, «больше не выполняет свою функцию», и был «заключен в другое время и для решения других задач».

«Наше стремление к снижению глобальных ядерных угроз искреннее, но мы не примем условия, которые наносят вред Соединенным Штатам, или не будем игнорировать несоблюдение условий в погоне за соглашением ради самого соглашения. Мы установим высокие стандарты для всех потенциальных ядерных партнеров. И мы всегда будем вести переговоры с позиции силы», — добавил Рубио.

ДСНВ был подписан Россией и США в Праге в апреле 2010 года и вступил в силу в феврале 2011-го. Он был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять. Договор продлили в 2021-м. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. 5 февраля 2026 года срок действия договора официально истек.

Президент США Дональд Трамп уверен, что СНВ-III был заключен американской стороной на невыгодных условиях и грубо нарушался, вместо продления следует заключить новое соглашение.

Кремль отмечал невозможность заключения более выгодного Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без учета арсеналов Франции и Великобритании.

