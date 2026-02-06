США анонсировали «переговоры с позиции силы» по новому договору о ракетах

ДСНВ был подписан Россией и США в Праге в апреле 2010 года и вступил в силу в феврале 2011-го. Он был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять. Договор продлили в 2021-м. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. 5 февраля 2026 года срок действия договора официально истек.