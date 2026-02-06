Ричмонд
«Главное, чтобы ты уже не начал успокаиваться этим». Премьер Беларуси принес снюс на совещание к Лукашенко

Премьер Беларуси принес снюс на совещание к Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил премьер-министру Александру Турчину, который на совещание 6 февраля принес снюс. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава белорусского правительства положил главе государства на стол небольшую коробочку.

— То есть голова кружится? Интересно. Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась, и от губернатора Гродненской области (Юрия Караева. — Ред.) не получать информацию, что телята у него дохнут, — заявил президент.

На предложение Турчина помочь открыть емкость, глава государства отказался, уточнив:

— Нет, не надо. Я же не буду закладывать пока, чего ты?

Также Лукашенко сказал белорусскому премьеру:

— Главное, чтобы ты уже не начал успокаиваться этим.

Лукашенко ответил премьеру Турчину, который принес на совещание снюс. Фото: скриншот с видео телеграм-канала «Пул Первого».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что слабо разбирается в куреве, как и в алкоголе.

Тем временем Лукашенко сказал, что освещение в Минске после его критики включают всего на 10−15 минут позже.

Кроме того, глава Беларуси ответил на претензию от «просвещенного» Минска из-за освещения.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше