«Главное, чтобы ты уже не начал успокаиваться этим». Премьер Беларуси принес снюс на совещание к Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил премьер-министру Александру Турчину, который на совещание 6 февраля принес снюс. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава белорусского правительства положил главе государства на стол небольшую коробочку.
— То есть голова кружится? Интересно. Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась, и от губернатора Гродненской области (Юрия Караева. — Ред.) не получать информацию, что телята у него дохнут, — заявил президент.
На предложение Турчина помочь открыть емкость, глава государства отказался, уточнив:
— Нет, не надо. Я же не буду закладывать пока, чего ты?
Также Лукашенко сказал белорусскому премьеру:
— Главное, чтобы ты уже не начал успокаиваться этим.
Лукашенко ответил премьеру Турчину, который принес на совещание снюс. Фото: скриншот с видео телеграм-канала «Пул Первого».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что слабо разбирается в куреве, как и в алкоголе.
Тем временем Лукашенко сказал, что освещение в Минске после его критики включают всего на 10−15 минут позже.
Кроме того, глава Беларуси ответил на претензию от «просвещенного» Минска из-за освещения.