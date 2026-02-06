В ЕС раскрыли содержание новых санкций против России

Под санкции попадут еще 43 судна, их общее число вырастет до 640. ЕС также ограничит приобретение танкеров для использования в составе теневого флота и запретит предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ в дополнение к запрету на его импорт.