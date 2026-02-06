Ричмонд
В ЕС раскрыли содержание новых санкций против России

Проект нового, 20-го пакета санкций Евросоюза против России, предполагает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источник: Reuters

Ее заявление опубликовано на сайте ЕК.

«Мы ужесточаем экспортные ограничения в Россию, вводя новые запреты на товары и услуги — от резины до тракторов и услуг в сфере кибербезопасности — на сумму более €360 млн», — сказала она.

Под санкции попадут еще 43 судна, их общее число вырастет до 640. ЕС также ограничит приобретение танкеров для использования в составе теневого флота и запретит предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ в дополнение к запрету на его импорт.

Кроме того, санкции затронут еще 20 российских региональных банков, а также компании и платформы, связанные с криптовалютами.

«Мы также нацелены на ряд банков в третьих странах, причастных к содействию незаконной торговле товарами, находящимися под санкциями», — сказала глава ЕК.

Российские власти считают западные санкции незаконными и неэффективными.

ЕС ввел последний — 19-й — пакет санкций против России 23 октября прошлого года. В перечень вошли запрет на импорт СПГ с 2027 года, меры против еще 117 судов теневого флота, а также ограничения на поездки российских дипломатов по территории объединения.

